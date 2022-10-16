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Merkezefendi dibe demir attı

DHA

Merkezefendi dibe demir attı


DENİZLİ, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon öncesi kadrosunu Altan Erol dışında tamamen değiştiren Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, büyük umutlarla girdiği sezona iyi başlamadı. Yeni kadrosuyla sezona Aliağa Petkimspor'a 79-70 yenilerek başlayıp, ardından Darüşşafaka deplasmanını da 93-80 kaybeden Denizli temsilcisi, evinde Frutti Extra Bursaspor'a da 68-56 yenilerek 3'te 0 çekti.
DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ
2022-10-16 12:05:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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