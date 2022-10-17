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Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı

DHA

Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı


Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaklaşık 2 ay önce kaçırılıp, 5 bin lira fidye istenenen 4 ve 6 yaşındaki çocuklar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve polisin Ankara'da düzenlenen operasyonuyla kurtarıldı. Çocukları kaçıran Suriye uyruklu anne Fatema E. (25) ile sevgilisi Halid E. (25), adliyede serbest bırakıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere  İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Çal ilçesinin Develler Mahallesi'nde yaşayan Halil Ergöl (45), 7 yıl önce Suriye uyruklu Fatema E. ile evlendi. İki çocuğu olan çift 3 yıl önce boşandı. Çocukların velayeti baba Halil Ergöl'e verildi. Baba Ergöl, tarlada çalıştığı sırada evdeki 6 yaşındaki oğlu Y.E. ve 4 yaşındaki kızı M.B.E., geçen 26 Ağustos'ta kayboldu. Ergöl, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Çocuklarını boşandığı eşi Fatema E.'nin götürdüğünü öğrenen Ergöl, ancak kendisine bir türlü ulaşamadı.
SEVGİLİSİ BABAYI ARAYIP, ÇOCUKLAR İÇİN FİDYE İSTEDİ
10 gün önce baba Ergöl'ü telefonla arayan Fatema E.'nin sevgilisi Suriye uyruklu Halid E. (25), çocukların kendi yanında olduğunu söyledi. Ardından da Fatema E.'nin kendisine borcu olduğunu, 5 bin lira vermesi halinde çocukları teslim edeceğini belirtip, fidye istedi.
Baba Ergöl, jandarmaya gidip, olayı anlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), çocukları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda çocukların Ankara'da olduğu tespit edilip, operasyon başlatıldı.
JASAT ve Ankara polisinin yaptığı operasyonda iki çocuk kurtarılırken, anne Fatema E. ile sevgilisi Halid E. de gözaltına alındı. Çocuklar Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Fatema E. ile Halid E. sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Serbest bırakılan ikili, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli / Çal Ramazan ÇETİN
2022-10-17 20:24:11

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