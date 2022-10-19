Denizlispor'dan kaza açıklaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'dan kaza açıklaması

DHA

Denizlispor'dan kaza açıklaması


DENİZLİ, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de Boluspor deplasmanı dönüşünde 15 Ekim Cumartesi günü sabaha karşı kafile minibüsü Afyonkarahisar civarında kaza yapan Altaş Denizlispor, kazada yaralanan isimlerin son durumlarıyla ilgili açıklama yaptı. Minibüsün yola devrilip sürüklendiği kazada leğen kemiği kırılan 19 yaşındaki altyapı oyuncusu Ahmet Tekin'in tedavisinin hastanede gözetim altında sürdüğünü açıklayan Denizlispor, sol humerus kemiği, sol köprücük kemiği, kalça kemiği ve kaburgasında kırık olan malzemeci Özlem Karakaya'nın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini duyurdu. Ayak bileğinde ezik ve vücudunun çeşitli noktalarında ezik ve kesik olan altyapı futbolcusu Mehmet Eren Sıngın, sırt omurgasında kırık olan basın danışmanı Altay Varol ve sol el tarak kemiği kırılan masör Recep Avcu'nun evlerinde istirahat ettikleri belirtildi. Hafif çaplı yaralanmaları olup taburcu edilen futbolcular Oğuzhan Sarı, Samet Emre Gündüz, masör Onur Kılınç, fizyoterapist Yusuf Mercan, medya sorumlusu Mustafa Yıldırım ve malzemeci Sinan Kodal ise iyi durumda.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-10-19 11:32:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ESKİ EŞİNDEN FİDYE İÇİN İKİ ÇOCUĞUNU KAÇIRAN ANNE VE SEVGİLİSİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ EŞİNDEN FİDYE İÇİN İKİ ÇOCUĞUNU ...
Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu
Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve ...
Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü ...
(Görüntülü) NADİA&#039;YI ZEHİRLEDİĞİ PİLAVDAN KENDİSİ AZ YEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) NADİA'YI ZEHİRLEDİĞİ PİLAVDAN ...
Nadia'yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş
YEREL HABERLER Nadia'yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş
Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.