Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

DHA

Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1


Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer
ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Berkant, Oğuz, Hakan (Dk. 46 Mustafa), Erdal, Muhammed Gönülaçar, Oğuzhan (Dk. 46 Ömer), Asım (Dk. 70 Muhammet Özkal), Okan (Dk. 46 Emre), Gökhan, Bekir (Dk. 89 Samet)
AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Samet, Ertuğrul, Celal (Dk. 60 Hami), Doğukan, Recep (Dk. 46 Veysel), Sergen (Dk. 72 Kemal), Hasan, Yunus Emre (Dk. 72 Burak), Gökhan (Dk. 60 Tugay), Yahya Kemal
GOLLER: Dk. 61 Berkant, Dk. 87 Erdal (Altaş Denizlispor) Dk. 1 Gökhan (Ayvalıkgücü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Berkant (Altaş Denizlispor), Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor)SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u geriden gelip eledi: 2-1. Ev sahibi ekip bu sonuçla bir üst tura yükseldi.
Denizli Atatürk Stadı'nda Ayvalık'ın henüz 1'inci dakikada Gökhan'la bulduğu gole ev sahibi 61'inci dakikada Berkant ve 87'nci dakikada Erdal'la karşılık verdi.  
1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kapan Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Hüseyin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.
23'üncü dakikada topla ceza sahası içine giren Gökhan'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla dışarı gitti.
35'inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Asım'ın sert şutunu kaleci Deniz, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
51'inci dakikada Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı top savunmadan sekip Berkant'ın önünde kaldı. Penaltı noktası üzerinden vuran Berkant'ın şutu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
61'inci dakikada skor eşitlendi. Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Ömer'in arka direğe ortasında Berkant kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.
78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
87'nci dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal, kafayla topu ağlara gönderip Denizlispor'a turu getirdi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)
2022-10-19 16:27:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda altın madalyayı kaçırdı
YEREL HABERLER Parmağı kırılan milli sporcu Dünya Bilek Güreşi ...
Hobi olarak başlayıp 5 yılda 9 bin plak biriktirdiler
YEREL HABERLER Hobi olarak başlayıp 5 yılda 9 bin plak biriktirdiler
Denizlispor'dan kaza açıklaması
YEREL HABERLER Denizlispor'dan kaza açıklaması
(Görüntülü) ESKİ EŞİNDEN FİDYE İÇİN İKİ ÇOCUĞUNU KAÇIRAN ANNE VE SEVGİLİSİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ESKİ EŞİNDEN FİDYE İÇİN İKİ ÇOCUĞUNU ...
Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu
YEREL HABERLER Denizli'de kaybolan çocuklar Ankara'da bulundu
Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve sevgilisi yakalandı
YEREL HABERLER Eski eşinden fidye için iki çocuğunu kaçıran anne ve ...
Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü suçlamasıyla yakalanan şüpheli suçunu itiraf etti
YEREL HABERLER Denizli'de birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü ...
(Görüntülü) NADİA&#039;YI ZEHİRLEDİĞİ PİLAVDAN KENDİSİ AZ YEMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü) NADİA'YI ZEHİRLEDİĞİ PİLAVDAN ...
Nadia'yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş
YEREL HABERLER Nadia'yı zehirlediği pilavdan kendisi az yemiş
Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Denizli'deki kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.