Altaş Denizlispor - Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-1

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Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Mücahid Adem Çelebi, Mehmet Özer

ALTAŞ DENİZLİSPOR: Hüseyin Berkant, Oğuz, Hakan (Dk. 46 Mustafa), Erdal, Muhammed Gönülaçar, Oğuzhan (Dk. 46 Ömer), Asım (Dk. 70 Muhammet Özkal), Okan (Dk. 46 Emre), Gökhan, Bekir (Dk. 89 Samet)

AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR: Deniz Samet, Ertuğrul, Celal (Dk. 60 Hami), Doğukan, Recep (Dk. 46 Veysel), Sergen (Dk. 72 Kemal), Hasan, Yunus Emre (Dk. 72 Burak), Gökhan (Dk. 60 Tugay), Yahya Kemal

GOLLER: Dk. 61 Berkant, Dk. 87 Erdal (Altaş Denizlispor) Dk. 1 Gökhan (Ayvalıkgücü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Berkant (Altaş Denizlispor), Recep, Yahya Kemal (Ayvalıkgücü Belediyespor)SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon düşme hattında son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor'u geriden gelip eledi: 2-1. Ev sahibi ekip bu sonuçla bir üst tura yükseldi.

Denizli Atatürk Stadı'nda Ayvalık'ın henüz 1'inci dakikada Gökhan'la bulduğu gole ev sahibi 61'inci dakikada Berkant ve 87'nci dakikada Erdal'la karşılık verdi.

1'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada rakibinden topu kapan Gökhan'ın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Hüseyin'in solundan ağlarla buluştu: 0-1.

23'üncü dakikada topla ceza sahası içine giren Gökhan'ın sol çaprazdan sert şutu az farkla dışarı gitti.

35'inci dakikada gelişen Altaş Denizlispor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Asım'ın sert şutunu kaleci Deniz, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

51'inci dakikada Mustafa'nın sol kanattan ortaladığı top savunmadan sekip Berkant'ın önünde kaldı. Penaltı noktası üzerinden vuran Berkant'ın şutu direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

61'inci dakikada skor eşitlendi. Mustafa'nın ara pasında topla buluşan Ömer'in arka direğe ortasında Berkant kafayla topu ağlara gönderdi: 1-1.

78'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mustafa'nın sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.

87'nci dakikada Mustafa'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal, kafayla topu ağlara gönderip Denizlispor'a turu getirdi: 2-1.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-10-19 16:27:19



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