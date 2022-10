Merkezefendi'de panik yok

DENİZLİ, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona oynadığı 3 maçı da kaybederek başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Başkan Veli Deveciler, endişeye gerek olmadığını söyledi. Ligde cumartesi günü Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkmaya hazırlanan Denizli temsilcisinde Deveciler, "Takım iyi yolda, endişe olmasın. Birkaç hafta sonra istediğimiz seviyeye geleceğiz" dedi.

Yapılan eleştiriler hakkında konuşan Deveciler, "Gelen eleştirileri görüyoruz. Onların da haklılık payı var, hep kazanmak istiyorlar. Fakat böyle bir şey mümkün değil. Bizim hedefimiz Süper Lig´de uzun yıllar mücadele etmek. Burada 5-6 yıl sonra mutlaka başarıyı hedefleyen ve büyük işler yapan bir takım olacak. Takıma olan bakış açısı değişecek. Bunu yaparken de ekonomik anlamda da sağlam temeller atmak zorundayız" şeklinde konuştu."ZAMAN İÇİNDE HER ŞEY NORMALE DÖNECEK"

Takımın gelişiminden memnun olduğunu söyleyen Başkan Veli Deveciler, "Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sonrasında kaçırdığımız şutları atacağız. Zaman içerisinde her şey normale dönecek. Takım iyi yolda, endişe olmasın. Açıkçası fikstüründe azizliğine uğradık diyebiliriz. Hiç kimse merak etmesin toparlayacağız, iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı."İSTANBUL'DAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ"

Bu haftaki rakipleri Bahçeşehir Koleji'nin ligin en iyi takımlarından biri olduğunu kaydeden Deveciler, "Zor bir maç bizi bekliyor. Rakibimizde sezona istediği gibi başlayamadı ancak Avrupa´da başarıyla mücadele eden ve artık liginde en kaliteli takımlarından birisi. Bizde her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. İstanbul´dan galibiyetle dönmek istiyoruz. Takımımıza güveniyorum" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-20 10:34:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.