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Denizli´de 4 bin 892 çiftçiye 1525 ton sertifikalı tohum

DHA

Denizli´de 4 bin 892 çiftçiye 1525 ton sertifikalı tohum


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde kent genelindeki 4 bin 892 çiftçiyi kapsayan 1525 tonluk sertifikalı buğday, arpa ve yem bitkisi tohumları dağıtılmaya başlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, destekle 80 bin dekar alanda üretim yapılacağını, üretim kalitesini had safhaya çıkaracak sertifikalı tohumların seneye de kullanılabileceğini vurguladı.Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınmaya da büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliği ile çiftçilere yönelik hayata geçirdiği sertifikalı tohum desteği projesi başladı. Denizli genelindeki 4 bin 892 çiftçiye buğday, arpa ve yem bitkisi tritikale olmak üzere verilecek 1525 ton sertifikalı tohum desteğinin dağıtım töreni yapıldı. Canlı Hayvan Pazarı'nda düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Vali Yardımcısı Abdullah Etil, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Denizli Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, davetliler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.'BU TOHUMLAR TEK KULLANIMLIK DEĞİL, SENEYE TEKRAR KULLANILABİLECEK'Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, "Gıdasız bir ülke, gıdasız bir dünya mümkün değil. Onun için tarım çok çok kıymetli. Ben köyde dünyaya geldim. Üretmenin, tarlada çalışmanın ne demek olduğunu bilen bir insanım. Kolay bir iş değil. Üretmek zor, zahmetli ama çok kıymetli ve değerli bir iştir. Büyükşehir olmamız bu desteklemelerde çok büyük imkan sağladı. Büyükşehir olmamış olsaydık sadece Denizli'nin merkezine hizmet eder olacaktık. Kırsal kalkınmayı destekleme imkanımız olmayacaktı. Büyükşehir Belediyesi tohumdan mera ıslah çalışmalarına, tarımsal sulamadan makina ekipman desteğine kadar tarım ve hayvancılık konusunda onlarca desteği var. Son dönemde dünyada yaşanan tahıl krizi Cumhurbaşkanımız öncülüğünde çözüldü. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımsal üretimi artırmak için çok büyük destekleri de var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu üretime katkı sağlamak istedik ve bugün 4 bin 892 çiftçimize sertifikalı tohum desteği vereceğiz. Sertifikalı tohum ile çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkacak. Bu başlı başına çiftçinin daha çok kazanması demektir. Bizim derdimiz herkes yaşadığı yerde mutlu olsun, daha çok kazansın ve huzurlu bir şekilde yaşasın. İnşallah 4 bin 892 çiftçimize 1 milyon 525 bin kilogram hububat desteği vereceğiz. Bu tohumlar tek kullanımlık değil, seneye tekrar kullanılabilecek" dedi.Üreticilere dönüm başına 20 kg tohum desteği vereceklerini, bunun için herkesi kapsayan kriterler ortaya koyduklarını anlatan Zolan, "Tohumlarımız artık toprakla buluşacak. İnşallah bereketli ve hayırlı olacak. 19 ilçemizdeki çiftçilerimize tohumlarımızı ulaştıracağız" dedi. Konuşmanın ardından Zolan ve beraberindekiler Pamukkale ve Merkezefendili çiftçilere sertifikalı tohum dağıtımını gerçekleştirdi. 30 tır dolusu sertifikalı tohum ise 17 ilçede bulunan çiftçilere dağıtılmak üzere yola çıktı. DHA-Genel Türkiye-Denizli
2022-10-20 15:06:43

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