Merkezefendi ilk peşinde

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DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı 3 maçı da kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Bahçeşehir Koleji deplasmanında ilk galibiyetini kovalayacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji bu sezon ligde ilk 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-21 10:50:54



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