Merkezefendi salladı yıkamadı



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona üst üste 3 mağlubiyetle başlayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Bahçeşehir Koleji'ne de büyük çekişmeye sahne olan deplasmanda maçında 1 sayı farkla 79-78 yenilmekten kurtulamadı. Ligde 4'te 0 çekerek dibe demir atan, haftaya konuk edeceği Onvo Büyükçekmece Basketbol'la birlikte henüz galibiyet alamayan iki takımdan biri olan Denizli temsilcisinde Antrenör Zafer Aktaş, "FIBA Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden Bahçeşehir Koleji deplasmanında çok iyi bir performans sergileyip mücadele gösterdik. Maçın sonucuna serbest atış yüzdeleri direkt etki etti" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-23 13:02:17



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