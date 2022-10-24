Ankara merkezli FETÖ operasyonunda Denizli'den 3 kişi tutuklandı



Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) güncel finansman yapılanmasına yönelik yaptığı operasyonda, Denizli'de de 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 Ekim'de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye genelinde Ankara merkezli 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' adıyla düzenlediği operasyon kapsamında Denizli'de de örgüt üyesi olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişinin evlerinde yapılan aramada, soruşturmaya konu örgütsel notlar, dijital materyaller, 11 bin 100 lira, 170 euro, 100 dolar, 1 adet F serisi ABD doları ve 1 adet G serisi ABD doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-10-24 19:06:28



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