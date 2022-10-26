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Merkezefendi'den Denizli'ye çağrı

DHA

Merkezefendi'den Denizli'ye çağrı


DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4'te 0 çeken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'te Asbaşkan Gökhan Gökşin, kendileri gibi oynadığı 4 maçı da kaybeden Onovo Büyükçekmece'yle cuma günü iç sahada oynanacak karşılaşma öncesi taraftara çağrı yaptı.
Maçın önemine değinen Gökşin, "Şu ana kadar ligde istediğimiz sonuçları alamadık. Ancak artık sahadan galibiyetle ayrılmanın zamanı geldi. Takımda herkesin bunun bilincinde olması gerek. Yönetim olarak görevlerimizi kusursuz yapıyoruz. Şimdi söz teknik heyet ve oyuncularda. Taraftarlarımız rahat olsun. Cuma akşamı hep birlikte olup, onların desteğiyle bu zorlu maçtan galibiyetle ayrılalım" dedi.
İyi bir takım olduklarını belirten Gökşin, maddi sorunları bulunmadığını, ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirtti. Maçın bilet fiyatları 25, 50 ve 75 TL olarak belirlendi.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-10-26 11:10:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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