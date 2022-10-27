Merkezefendi potada kritik maçta

DENİZLİ, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 4 maçı kaybeden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın kendisi gibi 4'te 0 çeken Onvo Büyükçekmece Basketbol'u ilk galibiyetini alıp dipten kurtulma hedefiyle ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Maçın bilet fiyatları 25, 50 ve 75 TL olarak açıklandı.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-10-27 10:24:31
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