Denizlispor'da imza Göztepe'den sonra

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren 2 puanlı sonuncu Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal'la yollar ayrılırken, yeni çalıştırıcının cumartesi günü deplasmanda oynanacak Göztepe maçının ardından belirleneceği kaydedildi. Yücel İldiz, Yusuf Şimşek ve Mehmet Altıpormak isimlerini gündemde tutan yeşil-siyahlıların, Göztepe karşılaşmasına altyapı antrenörleriyle çıkacağı kaydedildi. Başkan Mehmet Uz'un İtalya'dan döner dönmez yeni haftada teknik direktör sorununu çözeceği kaydedildi. Ligde 10 maça çıkan Denizlispor, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-10-27 10:54:19



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