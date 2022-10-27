Çiftçiye, sıfır faizli kredi ile elektrik borcu faizlerinin yüzde 50'sini silme imkanı



DENİZLİ, (DHA)AYDEM Perakende ve Gediz Perakende, Ziraat Bankası ile imzaladıkları protokol kapsamında çiftçilere elektrik borçları için 60 ay vadeli ve 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi verecek. Bu kapsamda elektrik borcu faizlerinin yüzde 50'si silinerek, çiftçilere ve tarımsal sulama birliklerine destek sağlanacak.Tarım sektörünün gelişmesi yönünde faaliyetler sürdüren Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den yapılan açıklamada, "Ziraat Bankası ile yapmış olduğumuz iş birliği kapsamında birikmiş elektrik borcu faizlerinin yüzde 50'sini silinerek çiftçilere destek olunacak" denildi.Cumhurbaşkanı Kararı'yla 18.08.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğ kapsamında, Ziraat Bankası tarafından kullandırılacak 'Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi' ile çiftçiler ve sulama birlikleri, geçmiş dönem elektrik borçları için faizsiz beş yıl vadeye kadar ödeme imkanı ve yeni dönem elektrik borçları için de faizsiz, bir yıl vadeye kadar ödeme fırsatından faydalanabilecek. Bu fırsattan faydalanmak isteyenlerin, Aydem Perakende ve Gediz Perakende Müşteri İlişkileri Merkezlerinden Tarımsal Elektrik Borcu Kapama Bildirim Formunu temin ederek Ziraat Bankası şubelerine başvurmaları gerekiyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Denizli / Merkez

2022-10-27 11:58:36



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