'Drift' uyarısına sinirlendiği dayısının minibüsüne pompalıyla ateş etti



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, Şamat Ula (20), otomobiliyle drift attığı için uyaran dayısı Üzeyir Şeşen'e (42) sinirlenip, evinin önünde park halinde olan minibüsüne pompalı tüfekle ateş etti. Saçmaların ön camdan girip, arka kapı camından çıktığı minibüsteki Üzeyir Şeşen'in oğlu Veli Şeşen (14), saldırıdan yara almadan kurtuldu. 19 ayrı suçtan kaydı olan Ula, 'öldürmeye teşebbüs'ten tutuklandı.

Olay, 19 Ekim'de, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şamat Ula, otomobiliyle mahalledeki düğüne gelip çocukların olduğu sokakta drift attı. Üzeyir Şeşen, drift atan yeğenini uyarınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından, otomobilinin plakalarını söküp yüzünü maskeyle gizleyen Şamat Ula, pompalı tüfekle dayısı Üzeyir Şeşen'in yaşadığı evin önüne geldi. Evin önünde park halinde olan ve dayısının oğlu Veli Şeşen'in o sırada içinde bulunduğu minibüse ateş açtı. Saçmalar minibüsün ön camından girip, arka kapı camından çıktı. Ula, olay yerinden kaçtı. Veli Şeşen ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), olayla ilgili soruşturma kapsamında çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT, silahlı saldırıyı 'hırsızlık', 'yaralama', 'tehdit' gibi 19 ayrı suçtan kaydı bulunan Ula'nın yaptığını belirledi. Yakalanıp gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ula, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'MASKE TAKIP GELMİŞ'

Üzeyir Şeşen, yeğenini sadece drift atmaması konusunda uyardığını belirterek, "Bana küfürler etti. Bir saat sonra evimin önüne maske takıp geri gelmiş. Evimin önündeki minibüsün içinde benim olduğumu zannedip, ateş edip kaçmış. Beni öldürmeye teşebbüs etti. Halbuki minibüste oğlum vardı. Neyse ki yara almadı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli / Honaz Ramazan ÇETİN

2022-10-28 18:05:30



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