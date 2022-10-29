Cumhuriyet Bayramı'nı 'yamaç paraşütü' yaparak kutladılar



Ramazan ÇETİN /DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında profesyonel yamaç paraşütü pilotları 1200 metreden uçuş gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 99. kuruluş yıl dönümü kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği ve Pamukkale Üniversitesi katkılarıyla, Pamukkale Üniversitesi Havacılık Topluluğu (PAUHAVK) ve Denizli Yamaç Paraşütü ve Sportif Havacılık Kulübü (DENHAVK) pilotlarının organizasyonuyla Bağbaşı Teleferik bölgesinden bayraklı yamaç paraşütü uçuşları düzenlendi. Çok sayıda pilotun atlayış yaptığı etkinlikte pilotlar yaklaşık 1200 metre yükseklikten yamaç paraşütleriyle atlayıp, üniversitenin bahçesine iniş yaptı. PAUHAVK üyesi öğrenciler etkinlikte bahçeye dev Türk bayrağı açtı.

Pamukkale ilçesinde yaşayan paraşüt pilotu 39 yaşındaki Hasan Dökmetepelioğlu da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında pilot arkadaşı Mustafa Şimşek ile birlikte Bağbaşı Dağı'ndaki Teleferik tepesinden atlayış yaparak havada kutladı. Dökmetepelioğlu, 1200 metre yüksekten pilot arkadaşı Mustafa Şimşek ile birlikte yamaç paraşütüyle tandem olarak bilinen atlayış yaptı. Dökmetepelioğlu, üniversitenin semalarına gelince yaklaşık 250 metre yükseklikte yamaç paraşütünden kendisini boşluğa bıraktı. Dökmetepeliuoğlu, yere yaklaşık 80 metre kala serbest paraşütünü açarak başarılı bir iniş yaptı.

Dökmetepelioğlu, özel günde özel bir atlayış yaptıklarını belirterek, "Bizde burada havacılığımızı konuşturmak istedik. Aklımızda soru işaretleri vardı ancak başarılı bir şekilde indik" dedi. Yamaç paraşütü pilotu Mustafa Şikşek de "Bende 2008 yılından beri bu sporu yapıyorum. Böyle güzel ve anlamlı bir günde böyle bir atlayış yapmaktan da mutluyuz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-10-29 22:36:44



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