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Liseli Elifnaz'dan 3 gündür haber alınamıyor

DHA

Liseli Elifnaz'dan 3 gündür haber alınamıyor


Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ'nin Merkezfendi ilçesinde lise öğrencisi Elifnaz Karakaş (16), 28 Ekim'de okula gitmek için çıktığı evine bir daha dönmedi. 3 gündür kızlarından haber alamayan Karakaş aile polise kayıp ihbarında bulunurken baba Mehmet Karakaş, "Kızımızın hayatından endişe ediyoruz" dedi.
Servergazi İstanbul Borsa Kız Meslek Lisesi öğrencisi Elifnaz Karakaş, 28 Ekim'de okula gitmek için evinden çıktı. Okul çıkışında en son babası Mehmet Karakaş ile mesajlaşan ve eve geleceğini söyleyen, Lise 11'inci sınıf öğrencisi Elifnaz'dan bir daha haber alınamadı. Elifnaz'a ulaşamayan ailesi polise kayıp ihbarında bulundu. Polis ekipleri ihbar üzerine Elifnaz'ı bulmak için çalışma başlattı. Baba Mehmet Karakaş, 3 gündür haber alamadıkları kızını her yerde aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen baba Karakaş, "Kızımla en son okul çıkışında cuma günü öğle saatlerinde telefonla mesajlaştık. Eve geleceğini yazdı. Gelmeyince telefonla aradık ama telefonu çalmasına rağmen açmadı. Cuma gününden beri kızım kayıp ve hayatından endişe ediyoruz. Annesi de perişan oldu. Bugün de telefonu kapalı. En son aldığımız bir bilgiye göre Elifnaz'ı belediyenin Karahasanlı Mahallesi şehir içi yolcu otobüsünde yanında bir kadınla görmüşler. Görenler kızımın tedirgin olduğunu söyledi. Bu bilgiyi polise ilettim. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyoruz. Lütfen görenler ya da nerede olduğunu bilenler polisi arasın" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN
2022-10-30 18:26:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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