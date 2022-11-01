Denizlispor'da Giray Bulak dönüyor

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DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de 11 maçta 2 puanla dibe demir atan Altaş Denizlispor'da yönetim şirketleşmek ve transfer yasağını açmak için seferberlik ilan ederken, teknik direktörlük için de Giray Bulak'la anlaştı. Mesut Bakkal'la yollarını geçen hafta ayırdıktan sonra henüz bir teknik patron belirlemeyen yeşil-siyahlıların, Bulak'la söz kestiği öğrenildi. Kariyerinde daha önce 2003-2005 yılları arasında Süper Lig'de Denizlispor'u çalıştıran 64 yaşındaki teknik adam, kulübe 17 yıl sonra geri dönecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)

2022-11-01 11:13:20



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