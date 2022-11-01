Denizlispor'da Bulak imzayı attı



Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son sıradan kurtulamayan Altaş Denizlispor'da geçen hafta Mesut Bakkal'la yolların ayrılması sonrası anlaşma sağlanan teknik direktör Giray Bulak, sözleşme imzaladı. Kulüpte daha önce 2003-2005 yıllara arasında teknik direktörlük yapıp 17 yıl sonra göreve dönen 64 yaşındaki Bulak'ın imza törenine Asbaşkanlar Seyit Berber ve Nedim Demirkan katıldı. Yeşil-siyahlılar, birçok kulüpte görev yaparak Türkiye'nin en çok takım çalıştıran teknik direktörlerinden olan Bulak'ın imzasıyla ilgili, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Giray Bulak ile 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Giray Bulak´a hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

2022-11-01 14:22:21



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