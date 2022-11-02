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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denizlispor'da şirketleşme kongresi

DHA

Denizlispor'da şirketleşme kongresi


DENİZLİ, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de zor günler geçirerek sezon başından beri dibe demir atan Altaş Denizlispor, yönetimin hafta başında açıkladığı gibi şirketleşme kongresi düzenleyecek. Olağanüstü genel kurul kararı alan yeşil-siyahlılar, kongrede üyelerden Denizlispor A.Ş. adıyla anonim şirket kurmak için yetki isteyecek. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilk tarihi 17 Kasım, yasal çoğunluk sağlanamazsa ise ikinci tarihi 27 Kasım Perşembe olarak belirlenen olağanüstü kongrede kulübün 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 ve 1 Haziran 2022-30 Eylül 2022 arasındaki bilanço ve gelir-gider tabloları okunup ibraya sunulacak.
Dernek tüzüğünde 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu kapsamında  tüzük değişikliği hususunda önerge sunulup, 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun'un ilgili borçlanma hükmü gereğince, bir önceki özel hesap dönemi  brüt gelirlerinin yüzde elli oranında borçlanma yapabilmesi için mevcut yönetim kuruluna yetki istenecek. Kongrede gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek konularında mevcut yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülüp, spor faaliyetinde bulunan Denizlispor Kulübü Derneği'ne bağlı futbol şubesinin, Denizlispor A.Ş. adıyla anonim şirketi kurulması yetkisi istenecek.DHA-Spor Türkiye-Denizli DENİZLİ, (DHA)
2022-11-02 11:37:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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