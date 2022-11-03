Pamukkale, 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesinde



Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, yine UNESCO'nun kuruluşu olan Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından dünyada 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine girdi.

Beyaz travertenleriyle bilinen, içinde tarihi sütunların bulunduğu antik havuz ve Hierapolis Antik Kenti ile Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Pamukkale'ye her geçen yıl ziyaret eden turist sayısı artıyor. Beyaz travertenleri, geçen yılın ilk 8 ayında 786 bin 387 kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise bu rakam, yüzde 64'lük artışla 1 milyon 285 bin 990 oldu. Pamukkale'nin ziyaretçi sayısı artarken, UNESCO'nun kurduğu Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği tarafından da dünyada önemli jeolojik alan olarak ilan edildi.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Uluslararası Jeoloji Bilimleri Birliği (International Union of Geological Sciences) tarafından Pamukkale ve Kapadokya'nın 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine seçildiğini duyurdu. 40 farklı ülke ve 10 ayrı uluslararası kuruluştan 250'den fazla uzmanın değerlendirmesi sonucunda belirlenen 'İlk 100 Jeolojik Miras Alanı' listesine Türkiye'den 'Pamukkale Traverten Alanı' ve 'Kapadokya Bölgesi' seçildi.

'İKİ AYRI DEĞERİMİZİN DÜNYA KAMUOYUNA BU ŞEKİLDE GİRMESİ SEVİNDİRİCİ'

Pamukkale ve Kapadokya'yı listeye girmeye aday gösteren ekibin içinde yer alan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkul, Pamukkale'nin dünyanın ilk '100 Jeolojik Miras Listesi'ne girmesiyle önemi bir kez daha tescillemiş olduğunu söyledi.

Pamukkale'nin sunumunu geçen hafta İspanya'nın Bask kıyısındaki Jeopark olan Zumaia'da düzenlenen toplantıda yaptığını belirten Prof. Dr. Özkul, şunları söyledi:

"Toplantı, Uluslararası Yer Bilimleri Komisyonu'nun 60'ıncı kuruluş yıl dönümüydü. Yıl dönümü nedeniyle iki yıl önce, dünyadaki ilk 100, yani en önemli görülen ilk 100 jeolojik miras alanı projesi başladı. Son toplantıda da ülke temsilcileri tarafından bu alanlarla ilgili tanıtımlar yapıldı. Daha sonra 100 jeolojik miras alanı dünya kamuoyuna açıklandı. Türkiye'nin de projenin başlangıcında adayları Pamukkale, Kapadokya ve Nemrut volkanıydı. Adaylarımızın arasında Pamukkale ve Kapadokya seçildi. Böyle iki ayrı değerimizin dünya kamuoyuna bu şekilde girmesi sevindirici bir durum. UNESCO'nun dünya genelinde başlattığı başka bir çalışma da farklı ülkelerde üstün jeolojik yerlerin jeopark olarak ilan edilmesi tavsiye ediliyor. Jeopark ilan edilen yerlerin hem turizm açısından hem de ekonomik açısından topluma daha fazla yarar sağlayacağı ve bu yerlerin korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlanacak. Biz de başta Pamukkale olmak üzere Pamukkale bölgesinde diğer traverten oluşumlarının yaygın olması nedeniyle traverten temalı jeoparkın Denizli için uygun olacağını düşündük. 2019 yılından bu yana Denizli'de traverten jeoparkı kurma çalışmalarını yapıyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Denizli Ramazan ÇETİN

2022-11-03 16:41:49



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