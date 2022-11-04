Merkezefendi seri istiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



DENİZLİ, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun ilk 4 maçını kaybettikten sonra ilk galibiyetini geçen hafta evinde Onvo Büyükçekmece'yi 1 sayı farkla 77-76 yenerek alan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, yarın Ayos Konyaspor deplasmanında seri yakalamaya çalışacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Ligin yeni ekibi Konyaspor, 5 maçta 3 galibiyet alarak flaş bir performans sergiledi.DHA-Spor Türkiye-Denizli

2022-11-04 11:12:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.