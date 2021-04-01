Denizli, ihracatta 10 aylık artış serisini martta rekorla sürdürdü

AA

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen kentte, aylık ihracat rekorunun kırıldığını belirtti.

Memişoğlu, mart ayı ihracat verilerine ilişkin açıklamasında, geçen yıl mart, nisan ve mayıs aylarında salgının ihracat üzerindeki etkisini yoğun bir şekilde hissettiklerini, haziran 2020'de artış trendine başlayan ihracatın, o günden bu yana hiç ara vermeden artışını sürdürdüğünü bildirdi.

İhracat artış serisindeki 10'uncu ay olan martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,4 artışla 351,4 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden Memişoğlu, şunları kaydetti:

"İhracatımızı 10 aydır aralıksız artıran ihracatçılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Mart 2021 ihracatımızı salgın öncesindeki Mart 2019'un rakamlarıyla kıyasladığımızda da çift haneli bir yükselişin olduğunu görüyoruz. Beklentilerimiz doğrultusunda gerçekleşen ilk 3 aylık ihracat performansımız, yılın kalanına ilişkin önemli sinyaller veriyor."

Kentten yapılan ihracatta geleneksel pazarlardaki artışların dikkat çekici olduğuna işaret eden Memişoğlu, İngiltere'ye yüzde 60 artışla 39 milyon dolar, ABD'ye yüzde 60 artışla 29 milyon dolar, Almanya'ya yüzde 48 artışla 29 milyon dolar, İtalya'ya yüzde 54 artışla 17 milyon dolar ve Fransa'ya yüzde 81 artışla 14 milyon dolar satış yaptıklarını belirtti.