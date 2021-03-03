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Denizli merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı, biri tutuklandı

Denizli merkezli 3 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı, biri tutuklandı.

Denizli merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı, biri tutuklandı
AA

Tavas ilçesinde ikamet eden Adem C. (68),kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, çalıntı olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) çalışması sonucu kimliği teşhis edilen zanlı Kenan K. (36),Aydın Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla bu kentte yakalandı.

Zanlıya yardım ettiği belirlenen Kemal C. (40) ise Denizli'de otomobiliyle seyir halindeyken trafik ışıklarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ekipler, Kenan K'nin cebinden Kütahya'da bir adresin yazılı olduğu kağıdın çıkması üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.

Bu adreste yaşayan Mahmut D. (86) de aynı şüphelilere birkaç gün önce 20 bin lira değerindeki altınlarını verdiğini, altınlarının inceleme sonrası geri getirilmesini beklediğini, dolandırıldığını fark etmediğini belirtti.

Şüphelilerin resmi belgede sahtecilik, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Kenan K. tutuklandı. Kemal C. hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

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