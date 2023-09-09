Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
Denizli'nin Çivril ilçesinde sağanak yağışlar hayatı felç etti. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın hafiflemesini bekledi.
Giriş: 09.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:10
Denizli'nin Çivril ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve bazı mahallelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Sağanak, ulaşımda da aksamaya yol açtı.
Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın hafiflemesini bekledi.