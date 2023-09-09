Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

        Denizli'nin Çivril ilçesinde sağanak yağışlar hayatı felç etti. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın hafiflemesini bekledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 00:10 Güncelleme: 09.09.2023 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de sağanak etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı ve bazı mahallelerde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

        Sağanak, ulaşımda da aksamaya yol açtı.

        Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, araçlarını yol kenarına çekerek yağışın hafiflemesini bekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çivril yağış
        #Denizli
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Milliler, Ermenistan'a takıldı!
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Seyir halindeki otobüs yandı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Kentsel dönüşüm mesajı
        Alanya'da yine safari faciası!
        Alanya'da yine safari faciası!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        "BM liderinden Putin'e 'tahıl' teklifi" iddiası
        Süper Kupa finali açıklaması!
        Süper Kupa finali açıklaması!
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        İsmail Kür cinayetinde çember daralıyor
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        KAP'tan sigorta savaşı
        KAP'tan sigorta savaşı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor