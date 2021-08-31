Uyuşturucu ticareti suçundan aranan sanık yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan 15 yıl hapis cezası alan firari sanık A.A'nın (57) ilçeye geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Düzenlenen operasyonla yakalanan A.A, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.Uyuşturucu hap ile yakalanan A.A'nın kapanan bir belde belediyesinde muhasebe müdürlüğü yaptığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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