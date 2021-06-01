Denizli Valisi Atik, mahallelinin kapatılmasını istediği taş ocağında incelemelerde bulundu

AA

Vali Ali Fuat Atik, Güzelpınar Mahallesi'ndeki kahvehanede, çoğunluğu kekik üreticisi çiftçilerle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Ergün Gürsoy, Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici ve mahalle sakinlerini dinleyen Vali Atik, daha sonra beraberindeki mahallelilerle taş ocağına geçerek burada yetkililerle görüştü.

Kekik tarlalarını da gezen Vali Atik, daha sonra buradan ayrıldı.

Güzelpınar Mahallesi'nden bir grup, mahallede yeni açılan taş ocağının ürünlerine zarar verdiğini öne sürerek mahkemeye başvurmuştu. Taş ocağının faaliyetlerine devam etmesi üzerine, mahalle sakinlerinden oluşan grup, dün Denizli Valiliği önünde eylem yapmıştı. Vali Atik, grubu, Valilik'teki konferans salonunda ağırlamış ve yerinde incelemelerde bulunmak üzere mahalleyi ziyaret edeceğini bildirmişti.