Denizlili çiftçiden askerlere elma desteği - ŞANLIURFA

AA

Geçen yıl Barış Pınarı Harekatı sırasında da bölgeye elma getiren Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı ürünleri ikinci kez Akçakale'ye ulaştırdı.Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma" ile "Barış Pınarı Harekatı" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıkarak Akçakale'ye gelen Yılmaz, manevi destek amacıyla, elmaları güvenlik güçlerine teslim etti.Yılmaz, daha sonra Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Toprak’ı makamında ziyaret etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Toprak, Yılmaz'a teşekkür etti.