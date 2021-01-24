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Denizlispor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig’in 21. haftasında Y. Denizlispor, evinde F. Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka Karagümrük’ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul ekibi, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sararken ilk yarıyı 30 puanla tamamladı. Denizlispor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 14 puanla son sırada kaldı

Denizlispor: 1 - Fatih Karagümrük: 2 MAÇ SONUCU

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada Sagal’ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Sagala’ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.

22. dakikada Mevlüt’ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini’nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

36. dakikada Sagal’ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.

42. dakikada Sagal’ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada sağ çaprazdan Koray’dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

48. dakikada Recep’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa sahip olan Kubilay'ın karambolde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.

57. dakikada sol çaprazdan gelen ortaya ceza sahası çizgisinde Ahmad'ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gönderdi.

78. dakikada Durmaz’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Ndao, sağ çaprazdan kat ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2

88. dakikada Diskerud, ceza sahasında Rodallega ile paslaştıktan sonra çektiği sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-2.

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