19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan’nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.
22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada Uğur’un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada Mesanovic’in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.
51. dakikada Sivasspor’da sol taç çizgisinden ceza sahası içine doğru Erdoğan orta açtı. Gradel’in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
58. dakikada kaleci Abdülkadir’in hatalı pasıyla buluşan Kayode’nin şutu direkten döndü.
60. dakikada Rodallega tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önledi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Diskerud’un vuruşu top ağlarla buluştu. 1-1
71. dakikada Denizlispor’da Hasan ile duvar pası yapan Leismann ceza sahasına doğru yöneldi. Uzak mesafeden şansını deneyen Leismann’ın vuruşu auta çıktı.
79. dakikada Sagal, sağ çizgiden rakip ceza sahası içine topla girerek Tusha’ya pasını verdi. Tusha’nın vuruşu ise savunmadan döndü.
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