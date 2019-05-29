Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Denizlispor 150 milyon TL gelir bekliyor

Spor Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi

Denizlispor

Spor Toto Süper Lig'de 9 sene sonra boy gösterecek Denizlispor'da profesyonel şube sorumlusu Ali Fırat öncelikli hedeflerinin kulübü borçsuz hale getirmek olduğunu söyledi. Naklen yayın, Futbol Federasyonu, reklam, Spor Toto, sponsorluk, kombine ve forma gelirlerinden 150 milyon TL beklediklerinin altını çizen Fırat, "Yaklaşık 40 milyon TL borç ödemesi yapmamız gerekiyor. Bu parayla önce borcumuzu bitireceğiz. Geriye kalmasını planladığımız 110 milyon TL civarındaki paranın 70 milyonunu transfere ayıracağız. Kalan 40 milyon TL ise prim, deplasman, tadilat ve ekstra giderler için harcanacak. İlk hedefimiz Süper Lig'de borcu bulunmayan kulüplerin arasına girmek ve burada kesinlikle kalıcı olabilmek. Borçsuz bir Denzlispor oluşturacağız" diye konuştu.

İç ve dış transferde oldukça yoğun mesai harcadıklarını anlatan Ali Fırat, "İç transferde sözleşmesi sona erecek orta saha oyuncumuz İsmail Aissati'nin menajeriyle bir görüşme yaptık. Ancak şu anda anlaşmadan uzağız. Yine mukavelesi son bulacak sol bekimiz Kerem Can ve kalecimiz Stachkowiak'la da temaslardayız. İki futbolcu konusunda mesafe kat ettik. Mehmet Akyüz'ün ise takımdan ayrılacağına dair ortaya atılan iddiaları anlamış değilim. Mehmet sözleşmeli futbolcumuz ve hiçbir sorun yok" dedi.

Mevcut takımdaki futbolcularla ilgili sorunları çözdükten sonra takviyeye yoğunlaşacaklarını ifade eden Fırat, "Görüştüğümüz isimler var. Ancak kimseyle anlaşma sağlamadık. Bayramdan sonra hareketleneceğiz" yorumunu yaptı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri! İşte Falcao'da son durumu...
FUTBOLGalatasaray'dan son dakika transfer haberleri
Son dakika: Beşiktaş Alman yıldızın peşinde! Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri
FUTBOLBeşiktaş'a Alman yıldızın peşinde!
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri! Ersun Yanal'ın istediği ilk isim...
FUTBOLFenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!
Fenerbahçe'nin gözü Rafinha'da | Fenerbahçe transfer haberleri
FUTBOLFenerbahçe Barçalı yıldızın peşinde
Okan Buruk ile yollar ayrıldı
FUTBOLSüper Lig'de flaş ayrılık!
Şenol Güneş'ten flaş açıklama: "Fransa'yı yenmek istiyoruz"
FUTBOL"Fransa'yı yenmek istiyoruz"
Son dakika: Başakşehir'in yeni hocası belli oldu!
FUTBOLAvcı gidiyor o geliyor!
Son dakika: Beşiktaş, Abdullah Avcı ile anlaştı!
FUTBOLBeşiktaş - Avcı konusunda sıcak gelişme!
Fenerbahçe'de Soldado da veda etti! | Fenerbahçe haberleri
FUTBOLBir ayrılık daha! Eşyalarını topladı..
Beşiktaş'ta Guti ile yollar ayrıldı! | Beşiktaş haberleri
FUTBOLBeşiktaş'ta flaş ayrılık!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X