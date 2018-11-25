Spor Toto 1. Lig'de zirve hesapları yapan Denizlispor, konuk ettiği Giresunspor'u 2 kez geriye düştüğü ve 10 kişi kaldığı maçta 3-2 yenerek altın değerinde bir galibiyet elde etti.
Maçın henüz 3'üncü dakikasında Sery'nin golüyle yenik duruma düşen yeşil-siyahlılar, 34'te golcüsü Mehmet ile dengeyi sağladı. İlk yarı 1-1 berabere sonuçlanırken, Denizlispor'da Mbamba 55'te kırmızı kart gördü. Giresunspor 75'inci dakikada 2-1 öne geçse de ev sahibi 1 dakika sonra Ziya ile rakibine cevap verdi. Maçın 84'üncü dakikasında topu filelere gönderen Abdulkadir Atatürk Stadı'nı sevince boğdu. Bu sonuçla son 5 maçını kayıpsız geçen Denizlispor, puanını 28'e yükseltip lider Gençlerbirliği'ni takibini sürdürdü. Giresunspor ise 17 puanda kalarak yarıştan uzaklaştı.
Denizlispor: 3 - Giresunspor: 2
Denizlispor: Stachowiak, Alperen Babacan, Taha Can, Ziya Alkurt, İsmail Aissati, Mehmet Akyüz (Gökhan Süzen dk. 90), Recep Niyaz (Burak Altıparmak dk. 87), Burak Çalık (Deniz Vural dk. 57), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Mbamba
Yedekler: Asil Kaan, Furkan Şeker, Cenk Güvenç, Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Uğur Aslan Kuru, Sery, Landel, Dauda, Kağan Miray Bağış (Adama dk. 61), Kürşad Sürmeli, Volkan Okumak (Ozan Can dk. 81), Emre Uğur Uruç, Husmani (Muhammed İldiz dk. 78), Hüsamettin Tut
Yedekler: Anıl Atağ, Abdülkadir Kayalı, Ferhat Görgülü, Bahadır Erol
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Goller: Mehmet Akyüz (dk. 33), Ziya (dk. 76), Abdülkerim (dk. 84) (Denizlispor), Sery (dk. 3), Volkan (dk. 75) (Giresunspor)
Kırmızı Kart: Mbamba (dk. 55) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Mehmet Akyüz, Deniz Vural, Abdülkerim, Aissati (Denizlispor), Emre Uğur, Volkan Okumak, Ozan Can, Kayacan Erdoğan (Giresunspor)
Stat: Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kağan Bingül, Emrah Ünal
MAÇTAN POZİSYONLAR
İLK YARI:
3. dakikada konuk takımın golü geldi. Giresunspor'un sağ kanattan Volkan'la kullandığı serbest vuruşta William Sery kafayı vurdu, top ağlara gitti: 0-1
23. dakikada Denizlispor serbest vuruş kazandı. Recep'in kullandığı serbest vuruşta top baraja çarpıp kornere gitti.
34. dakikada Denizlispor skoru eşitledi. Aissati sağ kanattan ceza sahası içine girerek ortasını açtı. Topa iyi yükselen Mehmet kafayla fileleri havalandırdı: 1-1.
İKİNCİ YARI:
55. dakikada Denizlisporlu Mbamba ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
59. dakikada Recep sol kanattan ortaladı. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mehmet Akyüz'ün şutu üstten auta gitti.
72. dakikada Stachowiak savunmadan gelen topu eline aldı. Giresunspor çift vuruş kazandı.
75. dakikada topun başına Volkan geçti. Volkan'ın kullandığı frikikte direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-2. Giresunsporlu futbolcuların gol sevinci sırasında, tribünlerden sahaya yabancı maddeler atıldı.
76. dakikada Denizlispor bir kez daha tabelayı eşitledi. Mehmet Akyüz'ün pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya'nın sert şutu filelere gitti: 2-2.
84. dakikada yeşil-siyahlılar galibiyet golünü buldu. Recep'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde karambol oluştu. Boşta kalan topu tamamlayan Abdulkerim takımına 3 puanı kazandırdı: 3-2.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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