Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup etti.

15. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

48. dakikada Zuqui'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.

57. dakikada Kubilay Aktaş'ın pasında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda top üstten auta çıktı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor skorda eşitliği yakaladı. Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adem Büyük'ün kafa vuruşunda kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topla buluşan Tetteh, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-2

80. dakikada Yukatel Denizlispor, bir kez daha üstünlük kurdu. Hızlı gelişen atakta Rodellaga'nın pasıyla topla buluşan Sacko, sağdan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı sert vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.

86. dakikada Zuqui'nin uzaktan çektiği şutta top auta çıktı.

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum

YukatelDenizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano (Dk. 27 Kubilay Aktaş),Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud (Dk. 83 Oğuz Yılmaz),Recep Niyaz (Dk. 67 Bakalorz),Mesanovic (Dk. 83 Veton Tusha),Sacko (Dk. 83 Hasan Ayaroğlu),Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 46 Zuqui),Zeki Yavru (Dk. 90 Umut Bulut),Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç (Dk. 64 Fofana),Mallan (Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş),Tetteh

Goller: Dk. 17 Mallan, Dk. 77 Tetteh (Yeni Malatyaspor),Dk. 31 Rodallega, Dk. 44 Recep Niyaz, Dk. 80 Sacko (Yukatel Denizlispor),

Sarıkartlar: Dk. 60 Recep Niyaz, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90+2 Murawski (Yukatel Denizlispor),Dk. 90 Zeki Yavru (Oyundan çıktıktan sonra),Dk. 90+1 Zuqui (Yeni Malatyaspor)