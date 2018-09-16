Denizlispor: 4 - Eskişehirspor : 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Caner Ak, Soner Maraş, Bersan Duran
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Recep Niyaz (Dk. 64 Furkan Şeker), Burak Altıparmak, Burak Çalık (Dk. 82 Tisdell), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakçı, Seddar Karaman (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgat Polat, Mehmet Özcan, Mevlüt Çelik (Dk. 55 Cemali Sertel), İbrahim Halil Öner, İsmail Oykun, Talha Erdoğan (Dk. 69 Tolga Yakut), Fıratcan Üzüm (Dk. 77 Kaan Gül)
Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Niyaz (Denizlispor)
Goller: Dk. 14 Ziya Alkurt, Dk. 52 Aissati, Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 74 Mehmet Akyüz (Denizlispor), Dk. 34 Mehmet Fevzi Yıldırım (Eskişehirspor)
Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Denizlispor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u 4-1 yendi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ