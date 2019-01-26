Denizlispor: 5 - Adana Demirspor: 1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Aissati, Mehmet Akyüz (Dk. 76 Kehinde), Recep Niyaz (Dk. 86 Burak Altıparmak), Burak Çalık (Dk. 86 Gökhan Süzen), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Anderson, Vedat Bora (Dk. 82 Erdal Öztürk), Legear (Dk. 46 Berk Yıldız), Mitrovic, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Emre Uğur Uruç, Semih Güler, Rassoul (Dk. 46 Traore), Pote
Goller: Dk. 22 (Penaltıdan) ve 63 Mehmet Akyüz, Dk. 45+1 ve 74 Recep Niyaz, Dk. 84 Ziya Alkurt (Denizlispor), Dk. 30 Vedat Bora (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Emre Uğur Uruç, Dk. 12 Rassoul, Dk. 18 Semih Güler, Dk. 20 Kurtuluş Yurt, Dk. 51 Kaan Kanak, Dk. 87 Mitrovic (Adana Demirspor), Dk. 27 Alperen Babacan (Denizlispor)
Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Denizlispor, evinde Adana Demirspor'u 5-1 yenerek, liderliğe yükseldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Kerem Can’ın ara pasında topla buluşan Recep’in sert şutu, direğin yanından az farkla auta gitti.
21. dakikada kaleci Kurtuluş’un ceza alanı içinde Burak Çalık’ı düşürmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Mehmet Akyüz, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0
30. dakikada gelişen Adana Demirspor atağında Süleyman’ın sağ kanattan yaptığı ortaya yükselen Vedat, yaptığı kafa vuruşu topu filelere gönderdi. 1-1
45. dakikada Adana Demirspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Recep, yaptığı plase vuruşuyla takımını öne geçiren golü attı. 2-1
63. dakikada Recep’in defansın arkasına gönderdiği topu kontrol eden Mehmet Akyüz, çektiği sert şut ile takımının 3. kendisinin ise 2. golünü kaydetti. 3-1
74. dakikada gelişen Denizlispor atağında aut çizgisi üzerinden topu çeviren Furkan’ın penaltı noktasına gönderdiği topta Recep Niyaz buluştu. Recep, yerden yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi. 4-1
80. dakikada Furkan’ın ceza alanı içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kehinde, etkisiz bir vuruş yapınca top kaleci Kurtuluş’ta kaldı.
84. dakikada gelişen Denizli atağında, Ziya Alkurt, aut çizgisi üzerinden gelen ortaya yaptığı vuruşla maçın skorunu belirleyen golü attı. 5-1
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