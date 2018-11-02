Denizlispor - Adanaspor maçı rakamları

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Denizlispor ile Adanaspor, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:30. 19 puanlı Denizlispor 3. sırada bulunuyor, Adanaspor 13 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Denizlispor, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Adanaspor, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 256 kodlu maçı oynayanlar; Denizlispor galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Adanaspor galibiyet oranı 3.75. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Denizlispor önceki hafta Erzurum Bş.Bld. mücadelesinde 2-1 kazandı.

Adanaspor ise Balıkesirspor maçında 0-1 yenildi.

Denizlispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Denizlispor, kendi sahasında 10 gol attı, 2 gol yedi.

Adanaspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Adanaspor, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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