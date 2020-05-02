Denizlispor, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaında çalışmalarını sürdürdü. Yeşil-siyahlı futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde gruplar halinde antrenman yaptı.
Mide ameliyatı geçiren ve 2 ay sahalardan uzak kalacak olan Isaac Sackey de fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı olarak çalışmalarını devam ettirdi.
Denizlispor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile çalışmalarına devam edecek.
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