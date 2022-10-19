Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda A. Denizlispor, evinde karşılaştığı Ayvalıkgücü Belediyespor’u 2-1 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza sahası ön çizgisinden kontrol ettiği topu sert bir şekilde vuran Gökhan Hüner, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

35. dakikada Asım’ın ön çizgiden vurduğu topu, kaleci son anda uzanarak kornere gönderdi.

51. dakikada Berkant’ın kaleye yakın mesafeden vurduğu top, üst direğe çarparak dışarı gitti.

62. dakikada ceza sahası içindeki Ömer’in çizgiye yakın noktadan yaptığı ortada, arkada bulunan Berkant kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

89. dakikada Mustafa’nın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1