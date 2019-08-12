Denizlispor, Barrow'u transfer etti

Kente gelen ve sağlık kontrolünden geçen Gambiyalı futbolcu için daha sonra Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

İmza törenine başkan Ali Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Barrow, törende kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Denizlispor Başkanı Çetin, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini, Barrow'dan beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Çetin, iki transfer daha yapmayı planladıklarını belirtti.

Sağ kanat ve forvet olarak da oynayabilen Barrow, kariyerinde Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında forma giydi.