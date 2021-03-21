Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.

DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR: 0-0

İlk yarı oynanıyor...

STAT: Denizli Atatürk Stadı

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

DENİZLİSPOR: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor. Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya son sırada giriyor.

Süper Lig'de 10. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten şimdiye kadar oynanan müsabakalarda Denizlispor'un 3, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunurken, 2 müsabakada eşitlik bozulmadı. Ligin ilk devresindeki karşılaşmada yeşil-siyahlılar, 3-0 geriye düşmüş, 62, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirerek, 1 puan çıkarmayı başarmıştı.