Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşıyor.
DENİZLİSPOR - BAŞAKŞEHİR: 0-0
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Denizli Atatürk Stadı
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
DENİZLİSPOR: Cenk, Muhammet, Oğuz, Leismann, Sakıb, Murawski, Diskerud, Bakalorz, Sacko, Sagal, Rodallega
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu
BAŞAKŞEHİR: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Youssouf, Visca, Giuliano, Deniz Türüç, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman
Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşması öncesinde Medipol Başakşehir 29 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, aynı puana sahip MKE Ankaragücü'nün averajla gerisinde 18. sırada yer alıyor. Yukatel Denizlispor ise 24 puanla, haftaya son sırada giriyor.
Süper Lig'de 10. kez birbirlerine rakip olan iki ekipten şimdiye kadar oynanan müsabakalarda Denizlispor'un 3, Başakşehir'in 4 galibiyeti bulunurken, 2 müsabakada eşitlik bozulmadı. Ligin ilk devresindeki karşılaşmada yeşil-siyahlılar, 3-0 geriye düşmüş, 62, 90+2 ve 90+4'te bulduğu gollerle skoru 3-3'e getirerek, 1 puan çıkarmayı başarmıştı.
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