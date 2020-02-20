DHA

Yeşil-siyahlı ekibin her konuda anlaşma sağladığı deneyimli teknik adamın en kısa sürede resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Bülent Uygun´un kente geldiği, yöneticilerle görüşmelerde bulunduğu bildirilirken, iddiaya göre Uygun´un Haluk Ulusoy Tesisleri´ni de gezdiği vurgulandı.



BARROW TAKIMA DÖNDÜ



Kurmayların son dakika bir sürpriz gelişme olması halinde alternatifinde tuttuğu isimlere de yönelebileceği ifade edildi. Öte yandan pazartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Ege ekibinde, alacakları ödenmediği gerekçesiyle önceki hafta kampı terk eden kanat oyuncusu Barrow takıma katıldı. Yönetimin, Gambiyalı oyuncuya alacaklarını ödediği ve Barrow´a para cezası keseceği açıklandı.