Denizlispor'da Süper Lig hesapları

Spor Toto 1. Lig'de 2018-2019 sezonu ilk yarısını 36 puanla 2. sırada tamamlayan Denizlispor, 2010-2011'den itibaren kesintisiz yer aldığı 1. Lig'de ilk yarılar itibarıyla puan olarak en başarılı dönemini geçirdi.
Daha önce 19 sezon yer aldığı Süper Lig'e 2009-2010'da veda ettikten sonra mücadelesini 1. Lig'de sürdüren Denizlispor, bu sezonun ilk devresinde 17 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.
2010-2011'de 17 takımın yer aldığı ligde ilk devreyi 28 puanla lider tamamlayan yeşil-siyahlı ekip, sezonu 44 puanla 9. sırada bitirebilmişti.
Bu sezon 17 maçta 36 puana ulaşan Denizlispor, ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig vizesi alacağı ligde en yakın takipçileri Gazişehir Gaziantep ve Ümraniyespor'un beşer puan önünde yer alıyor.
> Yücel İldiz'le yükselişe geçti
Sezona teknik direktör Osman Özköylü ile başlayan Denizlispor, ilk 8 maçta 13 puan topladı.
Özköylü ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Yücel İldiz'e teslim eden yeşil-siyahlı ekip, yenilmediği 9 müsabakada 23 puana ulaştı.
Ege temsilcisi, ligde son 9 haftadaki 23 puanlık performansıyla bu süreçteki en başarılı ekip konumunda bulunuyor.
Kariyerinde daha önce çalıştırdığı takımları 3 kez Süper Lig'e çıkarma başarısı gösteren Yücel İldiz, bunu 4. kez başarmak için mücadele edecek. Tecrübeli teknik adam 2000-2001'de Malatyaspor'u, 2009-2010 ve 2015-2016 sezonlarında Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e taşımıştı.
> En fazla forma giyen Abdülkerim Bardakcı
İlk devrede 22 ismin forma giydiği Denizlispor'da Abdülkerim Bardakcı, Kerem Can Akyüz ve Recep Niyaz tüm maçlarda mücadele etti. Bu futbolculardan Abdülkerim Bardakcı tüm maçlarda 90 dakikada sahada kaldı.
Toplam 33 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı ekipte Alperen Babacan ve Kibong Mbamba kırmızı kartla cezalandırılan isimler oldu.
İlk yarıda 29 gole ulaşan Denizlispor'da 9 futbolcu gol sevinci yaşadı. Burak Çalık ve Mehmet Akyüz'ün altışar golünün bulunduğu Ege temsilcisinde Recep Niyaz ile Ziya Alkurt beşer, Abdülkerim Bardakcı ile Alperen Babacan ikişer, Ismail Aissati, Kerem Can Akyüz ve Taha Can Velioğlu ise birer gol üretti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.