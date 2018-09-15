Denizlispor - Eskişehirspor maçı ne zaman?

Türkiye Spor Toto 1. Lig maçında Denizlispor ile Eskişehirspor, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Denizlispor 4 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Eskişehirspor 4 puanda ve 14. sırada. Denizlispor son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Eskişehirspor, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 740 kodlu maçı oynayanlar; Denizlispor galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.20, Eskişehirspor galibiyet oranı 6.00. Alt 2.15, üst 1.35 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Denizlispor önceki hafta Erzurum Bş.Bld. mücadelesinde 2-1 kazandı.

Eskişehirspor, Altınordu karşılaşmaında 2-4 yenildi.

Denizlispor, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Eskişehirspor, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Eskişehirspor, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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