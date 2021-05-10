Denizlispor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig'de günün en çok merak edilen maçlarından biri olan zorlu randevu 11 Mayıs Salı saat 20:30'da başlayacak. Peki merakla araştırılan Denizlispor Galatasaray maçı hangi kanalda?

DENİZLİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Denizlispor Galatasaray maçı 11 Mayıs Salı günü saat 20:30'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD3'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Denizlispor : Abdulkadir, Muhammet, Sakıb, Emirhan, Murawski, Recep, Diskerud, Hasan, Rodallega, Sacko, Ali Yavuz

Galatasaray : Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Ömer Bayram, Etebo, Fernandes, Arda, Onyekuru, Falcao.