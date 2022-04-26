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Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında 3 puan hedefliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'un kulüp başkanı Mehmet Uz, 1 Mayıs Pazar günü sahalarında Gençlerbirliği ile yapacakları maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istediklerini belirtti

Denizlispor, Gençlerbirliği karşısında 3 puan hedefliyor

Mehmet Uz, yazılı açıklamasında, ligin 35. haftasında konuk edecekleri Gençlerbirliği'ni yenerek çifte bayram yapmak istediklerini aktardı.

Maçta en büyük güçlerinin taraftar desteği olacağını belirten Uz, "Bu maçı kazandığımız takdirde hedefimize iyice yaklaşmış olacağız. Tüm taraftarlarımızı stada bekliyoruz. Hedefimize ulaşmak için önümüzde 4 maçımız var. Bunların 3'ü kendi evimizde, biri deplasmanda. Bu avantajı da kullanarak ligde kalacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERİN BİLETLERİ KULÜPTEN

Mehmet Uz, Gençlerbirliği maçında takıma destek vermek isteyen tüm öğrencilerin bilet giderlerinin kulüp tarafından karşılanacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Bu maçta gençlerimizin enerjisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bugüne kadar zorlukları nasıl birlikte aştıysak yine birlikte aşacağız. Ramazan Bayramı öncesi oynayacağımız bu maçı kazanarak çifte bayram yapmak istiyoruz."

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