Yeşil siyahlı ekipte, futbolcular Bülent Uygun yönetiminde sosyal mesafe kuralına uygun olarak 2 grup halinde 1´er saat idman yapıyor. Salgın hastalık nedeniyle tesislerde ise kuş uçurtulmuyor. Kulüp tesislerine, oyuncular, yönetim, teknik heyet ve personeller dışında kimse alınmıyor. Geçtiğimiz günlerde koronavirüs testine tabi tutulan oyuncuların antrenman öncesinde ateş ölçümleri de yapılıyor.

BÜLENT UYGUN: İYİ BİR DENİZLİSPOR İZLETMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Takımın kondisyon seviyesini yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Uygun, "Liglere ara verilmeden önce çok iyi bir ivme yakalamıştık. Koronavirüs her takım gibi bizi de etkiledi. Bu durumu en az hasarla atlatmak için iyi bir çalışma programı hazırladık. Çalışmalarımızı sosyal mesafe kuralına uygun olarak sürdürüyoruz. Taraftarlarımız endişe etmesin, iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.