Denizlispor, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman ile Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma, pas çalışması ile devam ederek taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-siyahlı ekipte tedavileri devam eden Tiago Lopes, Zakarya Bergdich ve Ogenyi Onazi fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti. Darbeye bağlı ağrıları bulunan Radoslaw Murawski tedbir amaçlı takımdan ayrı düz koşu yaptıLopes, Zakarya ve Onazi fizyoterapist eşliğinde çalıştı.