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Denizlispor kupalarına kavuştu!

Çöpe bırakılan ve bir vatandaş tarafından saksı olarak kullanılan çeşitli dönemlere ait 10'a yakın kupa müzeye teslim edildi. Kulüp Başkan Yardımcısı Taner Atilla "Bildiğiniz gibi geçen hafta üzücü bir olayla karşılaştık. Bugün gördüğünüz gibi emanetlerimiz yerini buldu" dedi

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 20:50:12 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor'un çöpte bulanan kupaları, kulübün müzesine teslim edildi.


Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla, kulüp binasında Denizli 1. Amatör Ligi ekiplerinden Akkonakspor'un yönetim kurulu üyesi Hakan Karaca'dan kayıp kupaları teslim aldı.


Atilla, gazetecilere yaptığı açıklamada, çöpe atıldıktan sonra bir vatandaşın evine götürerek saksı olarak kullandığı belirlenen kupaları bugün Denizlispor Müzesi'ne kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Çöpe atılan kupalar arasında 1982-83 Türkiye 2. Lig B Grubu birinciliği, Türkiye 2. Ligi Yükselme Grubu ikinciliği, 1993-1994 2. Lig 3. Grup birinciliğinin de olduğunu ifade eden Atilla, bu durumun Denizlispor ve ülke futbolu adına gerçekten çok büyük bir ayıp olduğunu, ne olursa olsun bunu yapanların cezasını çekmesi gerektiğini vurguladı.



Atilla, konuyu yargıya taşıyacaklarını belirterek, şöyle devam etti:


"Bildiğiniz gibi geçen hafta üzücü bir olayla karşılaştık. Bugün gördüğünüz gibi emanetlerimiz yerini buldu. Ben öncelikle buna vesile olanlara teşekkür ediyorum. Ama Denizlispor camiasından da her ne kadar hata bizim olmasa da kupalar çok eski yılların olsa da böyle bir olay yaşandığı için ve yönetimde de biz olduğumuz için özür diliyoruz. Biz gördüğünüz gibi kupalar için yer yaptırdık ve sergiliyoruz. Bizim için bunların manevi değeri çok yüksek, hiçbir değerle ölçülemez." 


Kupaların bakıma ihtiyacı olduğunu ifade eden Atilla, bütün bakımlarını yaptırarak kupaları layık olduğu şekilde sergilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.


Konuşmanın ardından Taner Atilla, kupaların bulunmasında emeği geçenlere forma, ayakkabı ve maç bileti hediye etti.

 

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