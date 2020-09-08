Prosinecki, Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, lig için hazır olduklarını, yeni oyuncuların adaptasyon sürecinin devam ettiğini ancak onların da çok iyi çalıştığını söyledi.

İlk hafta deplasmanda Göztepe ile karşılaşacaklarını kaydeden Prosinecki, "Geçen yıl iyi bir sezon geçiren Göztepe takımı var ve bu yıl birkaç futbolcusu gitti, yeni gelen futbolcuları var. Onlar da aslında baktığınızda belirli bir sistemle oynayan bir takım. Biz de iyi hazırlandık. Zor bir maç olacak, kolay olmayacağını biz de biliyoruz ama iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Prosinecki, geçen seneden iyi bir kadrolarının olduğunu, buna Mesanovic, Bakalorz, Sagal gibi oyuncuları eklediklerini belirterek, "Kaliteleri ile kadromuza güç katacak futbolcular. Biz aslında genel olarak baktığımızda 1-2 pozisyonda daha arayışımız devam ediyor. Ama şu andaki kadro kaliteden çok memnunum. Takımın çok kaliteli olduğundan ve çok iyi bir sezon geçireceğimizden eminim." diye konuştu.

Herkese farklı bir Denizlispor göstermek istediklerini kaydeden Prosinecki, şöyle konuştu:

"Ofansif top oynayabilen bir Denizlispor sahada olacak. Öyle bir kaliteye de sahibiz açıkçası. Ama her maç belki olmayabilir bu ofansif ama genel olarak bizim yansıtmak istediğimiz kaliteli futbol, kaliteli oyuncular, kendini belli eden bir Denizlispor göstermek istiyoruz ligde."

KALECİ CENK GÖNEN: GÖZTEPE MAÇI BENİM İÇİN ÖNEMLİ

Kaleci Cenk Gönen de Denizlispor'da olduğu için mutlu olduğunu, iyi futbol oynayan, sahada istediklerini yansıtan ve göze hoş gelen bir Denizlispor izlettirmek istediklerini söyledi.

Doğup büyüdüğü Göztepe'de profesyonel olduğunu hatırlatan Cenk Gönen, "O açıdan benim için güzel bir karşılaşma olacak. Önemli olan hocamızın bizden istediklerini sahaya yansıtıp puan ya da puanlarla Denizli'ye dönmek. Onun için var gücümüzle çabalayacağız." yorumunu yaptı.