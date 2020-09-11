Denizlispor transfer yasağını kaldırdı

Denizlispor'dan yapılan yazılı açıklamada "Geçmiş dönem teknik direktörlerimizden Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek´in kulübümüzde görev yapmadıkları dönemlerdeki ödemelerini, kendilerinin talep ettikleri şekilde, faizleriyle birlikte gerçekleştirerek bugün itibariyle transfer yasağımızı kaldırmış bulunuyoruz. Denizlispor camiası olarak bu zor günlerimizde yapılan müspet veya menfi hiçbir davranışı unutmayacağımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz" denildi. Denizlispor, yasağın kaldırılmasının ardından yeni transferlerine lisans çıkaracak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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