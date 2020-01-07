DHA

Denizlispor'un ayrıca İttifak Holding Konyaspor'dan ayrılan sağ bek Ali Turan'la da ilgilendiği iddia edildi. Öte yandan, Antalya kampında dördüncü gününü geride bırakan Ege ekibinde teknik direktör Mehmet Özdilek, transfer çalışmalarının titizlikle devam ettiğini söyledi. Deneyimli teknik adam, "Kampı çok verimli geçiriyoruz. Aramıza katılacak oyuncuların da gelmesiyle ikinci yarıda daha güçlü bir Denizlispor izlettireceğiz" dedi.